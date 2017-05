Câmara Municipal abre concurso público e salário chega a R$ 3,4 mil

Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo abre amanhã concurso público para preencher 20 vagas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e as inscrições estão abertas entre os dias 30 de maio a 7 de julho de 2017, pelo site da Fapec, organizadora do concurso. Os salários chegam a R$ 3.438,00

Entre os cargos estão: advogado, analista de comunicação, contador, agente de administração, almoxarife, assessor de informática, recepcionista, agente de segurança, motorista parlamentar, entre outros.

A taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos que exigem nível fundamental completo ou incompleto, R$ 80 para os de nível médio e R$ 100 para as vagas de cargos de nível superior. Os candidatos que preencherem os requisitos previstos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, no período de 31 de maio a 6 de junho. A documentação necessária deve ser entregue na Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo ou na Fapec, em Campo Grande. Os candidatos também podem encaminhar a documentação por Sedex, com AR, para o endereço da Fapec. Neste caso, é considerada a data de postagem.

As provas escritas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, estão previstas para o dia 23 de julho de 2017 e serão realizadas em Ribas do Rio Pardo. Para o cargo de motorista parlamentar será aplicada prova prática. Já a prova de títulos será aplicada para todos os cargos que exigem nível superior.