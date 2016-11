Câmara de FÁTIMA DO SUL realiza sessão hoje às 20hs com transmissão pela internet

A Câmara de Vereadores de Fátima do Sul realiza na noite desta terça-feira (22) a partir das 20hs mais uma sessão no plenário Athauplo de Matos, localizado na Rua Tenente Antônio João, em frente à Praça Central.



A sessão desta noite terá transmissão via internet através do link http://riberodesign.com.br/vereadores/aovivo

Presidente da Casa de Leis em Fátima do Sul

Ermeson Cleber Mendes - Foto: Ribero

Júnior / Arquivo / SiligaNews Conforme o presidente da casa de leis, Ermeson Cleber Mendes a transmissão Ao Vivo, além de garantir a transparência dos trabalhos legislativos, visa democratizar a informação e aproximar a Câmara dos cidadãos.

"Para ouvir, basta ter acesso à internet, assim às pessoas podem acompanhar a atuação dos vereadores, aquilo que vem sendo debatido na Casa de Leis e ter conhecimento das matérias em trâmite\", disse o Presidente.

A ideia a principio é transmitir as sessões via internet, pois em outros municípios do estado o projeto foi bem sucedido. Para o próximo ano, as transmissões poderão ser feitas também através de vídeo.

Ermeson ainda citou que em outras Casas de Leis onde as transmissões já ocorrem o número de acessos é grande, e a participação da população supera as expectativas. \"Temos que nos espelhar em bons exemplos e adaptá-los à nossa realidade, fazendo com que a população participe e acompanhe o trabalho dos vereadores\", frisou o presidente.

Você poderá acompanhar a transmissão via internet, tanto pelo computador como pelo celular através do link