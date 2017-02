‘Calorão’ coloca oito cidades de MS no ranking das maiores temperaturas do País

O calor tem sido considerado insuportável por muitos moradores de Mato Grosso do Sul e, na última terça-feira (21), oito cidades do Estado entraram no ranking das dez maiores temperaturas do Brasil.



De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade mais quente foi Juara (MT) com 41,3°C. Em seguida vem Bela Vista (38,4 °C), Porto Murtinho (38,3 °C) Água Clara (37,5 °C) Aquidauana (37,2 °C) Mal. Cândido Rondon, no Paraná (36,9 °C), Juti (36,6 °C), Jardim (36,5°C), Bataguassu (36,4°C) e Sete Quedas (36,3°C).

A previsão é de que as temperaturas permaneçam elevadas. O sol aparece entre poucas nuvens. As pancadas de chuva à tarde ocorrem em pontos isoladas até quinta-feira (23), especialmente no norte do Estado.