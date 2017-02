Calor continua forte e termômetros podem chegar a 36°C em MS

O calor vai continuar forte nesta quinta-feira (23). Campo Grande á amanheceu com termômetros marcando 23°C e a tendencia é de aumento nas temperaturas.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o dia terá tempo claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente no norte e Pantanal.

As máximas ficam em 35°C no centro-norte; 33°C no leste; 36°C no Pantanal e 34°C no sul e sudeste.

Em Campo Grande, a máxima é de 32°C. O tempo terá períodos de parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Na última quarta, Mato Grosso do Sul entrou com cinco cidades no ranking das maiores temperaturas do Inmet. Água Clara ficou com a medalha de prata (36,7°C), Bela Vista a de bronze (36,5°C), Três Lagoas e Juti, na sétima e oitava posição com (36,1°C) e Itaquiraí fechando a lista com (35,9°C), na décima colocação.