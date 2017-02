Calor chega aos 30°C, mas quarta-feira deve ser de chuva em MS

A chuva deve continuar nessa quarta-feira (08), em Mato Grosso do Sul. A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica para tempo parcialmente nublado com pancadas de chuvas e trovoadas em grande parte do Estado.

Em Campo Grande, o dia deve ser de temperatura entre 22°C e 29°C, podendo ocorrer chuvas e trovoadas a qualquer momento do dia. Ontem, a chuva da tarde causou pontos de alagamentos.

Nas demais áreas do Estado chove principalmente à tarde, enquanto que na região noroeste há possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura pelo interior varia entre 20°C e 35°C.

Conforme no Inmet, na quinta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde; exceto no sul e sudeste onde o tempo estará parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.