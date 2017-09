Bombeiros socorrem criança que engoliu tampa de garrafa pet enquanto brincava em casa

Objetos, como a tampa de garrafa pet, representam grande perigo e podem provocar sufocamento às crianças

Por volta das 19h40 de quarta-feira (13) guarnição do Corpo de Bombeiros de Corumbá se deslocou até a alameda Renner, no bairro Dom Bosco, para socorrer uma criança que havia engolido uma tampa de garrafa pet. Os militares fizeram o encaminhamento ao pronto-socorro municipal. O menino, de 02 anos, já não apresentava dificuldades respiratórias, mas estava muito assustado. No PS, a plantonista informou aos militares que a criança passaria por exame de raio-x e ficaria em observação.

Os pais do menino relataram que ele estava brincando quando perceberam que havia algo na sua boca. Quando tentaram identificar o que seria, ele acabou engolindo a tampa.

Cuidados

Os bombeiros lembram que crianças pequenas não têm capacidade para avaliar perigos e que qualquer objeto pode ser considerado por elas um brinquedo. Botões, tampas, rolhas de garrafas, moedas, pregos pequenos, parafusos e até brinquedos com peças pequenas são uma atração e podem ser levados à boca por crianças até aos três anos de idade. Esses objetos representam grande perigo e podem provocar sufocamento aos pequenos. A orientação é manter esses objetos longe das crianças e caso ocorra um acidente buscar atendimento médico imediatamente.