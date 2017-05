Na manhã deste dia 30/Maio/2017, o Corpo de Bombeiros Militar em Fátima do Sul, através do 10º SGBM/Ind., realizou, com sucesso, a busca e resgate de 02 (dois) menores em situação vulnerável que estavam à 40 (quarenta) dias nas margens do Rio Dourados.

A ação mobilizou a Prefeitura Municipal de Fátima do Sul, Conselho Tutelar, Polícia Militar e os bombeiros militares.

Os adolescentes foram encaminhados para tratamento médico especializado em São José do Rio Preto/SP.