Bombeiros resgatam corpo de adolescente que desapareceu no rio Paraguai

Imagem: Bombeiros

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros resgataram o corpo de Reny Everson dos Santos Aguero, de 18 anos, que havia desaparecido na tarde de quinta-feira (31) nas águas do rio Paraguai, na região do Porto Limoeiro. Segundo informações, o jovem morava nas proximidades e costumava frequentar o lugar com amigos, embora não soubesse nadar.

Ontem, ele estava em companhia de dois colegas, quando caiu de uma embarcação tipo chata de transporte de carga de minérios que estava atracada às margens do rio. Os dois amigos tentaram socorrê-lo, mas Reny acabou se afogando e desaparecendo.

A queda aconteceu a aproximadamente 20 metros da margem direita do rio, onde a profundidade chega a atingir cinco metros. As buscas começaram ainda na tarde de ontem, mas o trabalho teve que ser interrompido no começo da noite. Nesta sexta-feira, equipe de mergulhadores retomou as buscas e encontrou o corpo no mesmo local.