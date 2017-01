Bombeiros do 10º Subgrupamento do Corpo Bombeiros de Fátima do Sul, esteve nesta semana apoiando a Marinha do Brasil em Curso de Formação de Aquaviários a (CFAQ), realizado na cidade de Fátima do Sul.

Militares estiveram ministrando palestra de primeiros socorros e demonstração prática de combate a incêndios em apoio à solicitação da Marinha do Brasil, responsável pelo Curso de Formação de Aquaviários (CFAQ), promovido em parceira com a Colônia de Pescadores Z-10de Fátima do Sul.