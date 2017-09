Black Friday Fronteira acontece de 07 a 10 de setembro entre Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero

Neste ano, haverá participação de 150 lojistas entre os de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero (Foto - Divulgação).

O Black Friday Fronteira é um evento anual realizado pelas cidades vizinhas Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, que visam o desconto de até 50% dos seus produtos, beneficiando os clientes da região e os turistas que vêm à fronteira em busca de preços baixos.

Além de aumentar as vendas do comércio local, o Black Friday Fronteira tem o objetivo de divulgar as marcas e as lojas participantes com seus artigos de qualidade e o bom preço praticado, os turistas que forem até a região durante os dias de Black Friday também devem movimentar a economia de hotéis, restaurantes e postos de combustíveis.

A Câmara de Industria, Comércio e Turismo de Pedro Juan Caballero e a Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã esperam trazer mais de 100 mil turistas para as cidades durante o período de promoção e movimentar cerca de U$ 30 milhões de dólares no comércio da fronteira.

Neste ano, haverá participação de 150 lojistas entre os de Ponta Porã e de Pedro Juan Caballero. No ano passado, a Black Friday Fronteira atingiu o segundo melhor resultado da história e otimismo permanece para este ano, com a expectativa de ser o melhor Black Friday de todas as edições.

O Shopping China recebeu em 2016 com o Black Friday mais de 35 mil turistas em busca de itens importados da melhor qualidade, durante o evento as vendas aumentaram 80%. E este ano não será diferente, são mais de 35 mil produtos importados com até 50% de descontos, espera-se uma quantidade superior de turistas oriundos de diversas localidades, que anseiam por estes dias incríveis de promoção.