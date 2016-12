Barco vira após rajada de vento e dois homens desaparecem em rio de MS

Um barco de pequeno porte virou com a força do vento, em Três Lagoas e dois homens desapareceram nas águas do rio Sucuriú, nesta quarta-feira (28). As buscas dos bombeiros foram encerradas à noite e vão ser retomadas hoje (29).

Três jovens que também estavam na embarcação, de acordo com o G1/MS, conseguiram voltar ao barco e ficaram à deriva, até serem resgatadas.

Elas têm idade entre 15 e 27 anos. Duas delas são filhas de um dos homens desaparecidos. A outra, ainda conforme o tenente Wilson Passos, do Corpo de Bombeiros é amiga da família.

Ainda conforme o G1, os homens não usavam colete salva-vidas. Eles tinham atravessado o rio para ir a um rancho. Ventava muito no momento do acidente.

Serão usados lancha, jet ski e mergulhadores para localizar os desaparecidos.