Bando atirou nos pneus de carro-forte e explodiu cofre com dinamite

O ataque ao carro-forte da empresa de transporte de valores Brink’s ocorreu por volta de 9h desta terça-feira (6) na MS-156, a 20 km do Centro de Amambai, cidade a 360 km de Campo Grande.

Armados com fuzis e uma metralhadora antiaérea calibre 50, os seis assaltantes atiraram nos pneus e fizeram o veículo sair da pista. Depois metralharam a cabine, para forçar a saída do motorista e de três seguranças da empresa.

Ao site A Gazeta News, o motorista do carro-forte disse que seguia de Dourados para abastecer com dinheiro o posto bancário instalado no 17º Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército em Amambai e a agência do Banco do Brasil em Tacuru.

No trecho entre Caarapó e Amambai, quando se aproximavam do perímetro urbano, os seguranças perceberam que uma Renault Duster verde ultrapassou o carro-forte e reduziu a velocidade. Em seguida os bandidos começaram a atirar.

O motorista do blindado tentou fugir, voltando em direção a Caarapó, mas os tiros continuaram em direção aos pneus, que foram estourados. Nesse momento o motorista perdeu o controle e o carro-forte saiu da pista e tombou.

A quadrilha se aproximou e os assaltantes mandaram que os quatro funcionários da Brink’s saíssem do carro, garantindo que não seriam feridos. Eles saíram e foram colocados sob a mira de fuzis.

Como os malotes de dinheiro estavam no cofre, na carroceria do carro-forte, os bandidos usaram dinamites e tentaram explodir o equipamento.

Só que a blindagem resistiu à primeira explosão. Os bandidos mandaram um dos seguranças entrar no carro e colocar mais explosivos. Na segunda tentativa o carro-forte ficou totalmente destruído.