Assassinos executam funcionária do Ministério Público na fronteira

Por volta das 12h30min dessa terça-feira, dia 27, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã-MS, uma jovem mulher morreu vítima de disparos de arma de fogo.

De acordo com informações do site Poranews, a assistente do Ministério Público Célia Gomez estava na companhia de Cristino Centurion, agente da polícia nacional, transitando a bordo de um veículo Fiat Strada, cor prata, quando foram atacados por uma dupla de pistoleiros que estavam em uma moto preta.