Assaltantes são presos no teto de loja após troca de tiros com policiais

Armas, celulares, dinheiro e munições apreendidos com ladrões. - Foto: Divulgação

Ação conjunta entre as polícias Civil e Militar culminou na prisão de dois assaltantes que invadiram unidade da Móveis Gazin no município de Coronel Sapucaia, na fronteira com o Paraguai, na manhã deste sábado. Marcos Melo Fernandes e o paraguaio Aparecido Garcete Servim tentaram fugir pelo teto após troca de tiros, mas acabaram rendidos.

De acordo com a Polícia Civil, os fatos ocorreram por volta das 11h40. Testemunhas acionaram as autoridades denunciando que dois homens armados estavam observando comércios no centro da cidade, possivelmente para cometer roubos. Os policiais fizeram rondas pela região e encontraram a dupla entrando na Gazin e fazendo reféns.

Conforme apurado, durante a abordagem houve resistência à prisão seguida de tiroteio, ocasião em que os assaltantes tentaram fuga pelo teto, entretanto, acabaram presos. Populares inconformados com a violência chegaram a agredi-los enquanto eles eram encaminhados para a viatura.

Marcos tinha contra si mandado de prisão em aberto por roubo, além de acumular várias passagens por este tipo de crime na fronteira. Já o paraguaio, por sua vez, havia sido preso em outras circunstâncias por lesão corporal, danos, violência doméstica e ameaça.

Com ambos foram apreendidas uma espingarda calibre 12 e uma pistola Glock, além de dinheiro, celulares, munições e artefatos como jacarés e chaves micha usados na abrir cadeados e desativar dispositivos de segurança simples.