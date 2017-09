Aposta do Mato Grosso do Sul leva R$ 78 milhões na Mega-Sena

cidade de Jardim-MS(imagem Google)

Uma aposta de Jardim, em Mato Grosso do Sul, levou o prêmio de R$ 78.022.245,31 no concurso 1.965 da Mega-Sena.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o próximo concurso, a ser realizado no sábado (9), premiará com R$ 2,5 milhões.

Os números sorteados nesta quarta-feira (6) em Salto (SP) foram: 26, 28, 35, 38, 48, 55. Pela quina, 98 apostadores ganharam R$ 47.025,82; já a quadra rendeu R$ 1.032,40 às 6.377 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.475 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados nesta quarta-feira (6) em Salto (SP) foram: 08, 45, 49, 62, 75. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 7.529,37

Terno - 3 números acertados - 3969 apostas ganhadoras, R$ 131,22

Duque - 2 números acertados - 101775 apostas ganhadoras, R$ 2,81

FEDERAL

O concurso 05212 da Federal ocorreu nesta quarta-feira (6) em Salto (SP). Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 65962 - R$ 350.000,00

2º bilhete: 33123 - 18.000,00

3º bilhete: 65877 - 15.000,00

4º bilhete: 74367 - 12.000,00

5º bilhete: 22342 - 10.888,00