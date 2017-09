Após se comover com queimaduras, orangotango se comunica com mulher em zoológico

Um orangotango morador de um zoológico de Indiana, nos Estados Unidos, ficou comovido ao ver marcas de queimaduras no corpo de uma visitante. O noivo da mulher gravou tudo em vídeo.

As imagens mostram o orangotando Rocky tentando se comunicar com a mulher através de gestos, pedindo para ela mostrar os ferimentos.

Em entrevista a mulher relatou como aconteceu

"Ele deixou o restante do grupo e veio interagir comigo. Quando me aproximei do vidro, ele começou a apontar para os ferimentos, como se quisesse vê-los mais de perto", disse.