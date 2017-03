Após matéria, Casal supostamente desaparecido durante viagem ao Paraguai é localizado

Jonathan Smanioto e Andreia Barros, residentes na cidade de Nova Andradina, que foram considerados desaparecidos por suas famílias durante viagem para o Paraguai, foram localizados e estão bem.

Por volta das 14h deste domingo (19), familiares receberam uma mensagem de texto do celular de um deles, porém, todos ficaram tranquilos quando foi recebida uma mensagem de voz, gravada por Jonathan, afirmando que eles estavam bem.

Nas palavras do jovem, ele e Andreia decidiram pernoitar durante a viagem e, como a região em que eles estavam não tem cobertura de telefonia móvel, o contato não foi possível. Pelo áudio, é possível observar que eles estariam incomodados com o fato de a família ter acionado as autoridades e a imprensa.

O caso

Neste sábado (18), eles viajaram para o Paraguai a fim de fazer compras. Segundo familiares, os dois saíram de Nova Andradina logo pela manhã para ir ao país vizinho, sendo que deveriam retornar algumas horas depois, o que não ocorreu.

De acordo com parentes de Jonathan e de Andreia, eles estavam apenas com as roupas do corpo e não pretendiam dormir no Paraguai. Eles ocupavam um veículo Fiat Siena, ano 2010, de cor prata e de placas HTD-8034, de Dourados.