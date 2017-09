Após denúncia, polícia barra festa sem alvará em Batayporã

Festa iria acontecer em chácara localizada as margens da rodovia MS-134 - Foto: Divulgação

Uma denúncia levou as Polícias Civil e Militar de Batayporã a realizar uma operação conjunta para barrar uma festa sem alvará em uma chácara localizada as margens da rodovia MS-134 no trecho entre Nova Andradina e Batayporã, na noite desta quarta-feira (06).

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, o pivô da ação foi uma denúncia que uma festa estaria ocorrendo na referida chácara e estava sendo divulgada nas redes sociais. Diligenciado até o local, os policiais constataram que os organizadores não possuíram alvará policial e judicial e já havia cerca de 300 pessoas na festa e ainda cerca de 50 veículos aguardando para entrar no local.

Em continuidade à ação, os policiais barraram a festa e esvaziaram o local. Os organizadores, que tiveram que devolver o valor pago às pessoas que lá estavam, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.

A ação também contou com o apoio do SIG (Seção de Investigações Gerais) da Delegacia de Nova Andradina e PMR (Polícia Militar Rodoviária) da base operacional do Vale do Ivinhema.