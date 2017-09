Após denúncia de ameaça, homem é detido com várias armas de fogo no Assentamento Teijin

Uma operação da Força Tática, na tarde desta sexta-feira (15) por volta das 17h, levou à prisão de J.R.B., de 48 anos, flagrado com várias armas de fogo no Assentamento Teijin, em Nova Andradina. Três espingardas e diversos materiais para fazer recarga de cartuchos foram apreendidos em poder do suspeito.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que o suspeito estaria ameaçando vizinhos com uma arma de fogo, ameaças estas que surgiram logo após o desaparecimento de reses no assentamento do Distrito de Nova Casa Verde.