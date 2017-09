Após cerco, policiais da Força Tática encontram suspeito de furto dentro de residência

Um jovem identificado como G.S.C., de 19 anos, voltou a ser preso na noite desta terça-feira (12) após ser flagrado no interior de uma residência cometendo um furto em Nova Andradina. A ação da Força Tática aconteceu na Rua Gentil Ferreira Duarte, no Bairro Centro Educacional, por volta das 19h30.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a central de emergência 190 da Polícia Militar recebeu um chamado informando que um indivíduo trajando uma camiseta listrada e uma calça jeans havia entrado em uma residência. De acordo com o denunciante, o proprietário do imóvel estava viajando para São Paulo (SP).

De imediato, uma guarnição da Força Tática se deslocou para o endereço e passou a realizar um cerco no imóvel vindo a flagrar o suspeito no interior da residência. Ao constatar que os policiais se encontravam no local, o jovem empreendeu fuga pulando o muro e acabou sendo alcançado a cerca de 300 metros à frente.