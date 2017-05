Apesar de sexta-feira ensolarada, fim de semana deve ser chuvoso em MS

Apesar do fim de semana começar com sol nesta sexta-feira (12), os próximos dias serão de chuva em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A instabilidade começa no sábado (13), nas regiões sul e sudoeste, e deve continuar ocorrendo até terça-feira (16) em todo o Estado.

Conforme informações do instituto, o sábado começará com pouca nebulosidade, que irá aumentar ao decorrer do dia, e temperaturas em elevação que devem chegar aos 36ºC. As regiões sudoeste e sul terão pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A frente fria formada no dia anterior entre o Uruguai e o norte da Argentina trará chuva para todo MS no domingo (14), em especial no sudoeste, onde deve chover mais. As demais áreas terão instabilidade isolada. As temperaturas ficam entre 17ºC e 33ºC.

Isso ocorre devido a uma frente fria que se desloca para o leste em São Paulo, mas mantém um ramo semi-estacionário sobre MS. O fenômeno climático se afasta para o oceano, porém o cavado de baixa pressão, associado a esta frente, continua atuando no norte.

Início de semana - Isso acontecerá até terça-feira. Para segunda (15) a chuva será mais focada no centro e norte, e para todo o Estado, respectivamente. Os termômetros marcam temperatura sentre 18ºC e 33ºC.