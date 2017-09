Aparecimento de porcos silvestres no perímetro urbano chama a atenção em Nova Andradina

Porcos queixadas foram visto no quintal de uma casa, localizada na esquina das Ruas São José e Batayporã - Foto: Divulgação/PMA

Uma cena rara difícil de se ver, o aparecimento de dois porcos silvestres chamou a atenção em Nova Andradina na manhã desta quinta-feira (31). A PMA (Polícia Militar Ambiental) de Batayporã recebeu um chamado de populares, informando que no quintal de uma casa, localizada na esquina das Ruas São José e Batayporã, havia a presença dos animais.

Policiais se deslocaram até o endereço e comprovaram a presença de dois animais da fauna silvestre nativa da espécie “porco queixada”. A captura contou com o apoio de uma guarnição do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina.

Após avaliação, os animais foram soltos em uma área de mata nativa, situada na região do Córrego Papagaio. O constante aparecimento de animais silvestres no período urbano se deve ao fato do desflorestamento para assentamento urbano e expansão agropecuária.