Ameaçando vítima com faca, assaltante invade casa de idosa de 90 anos em Nova Andradina

Uma idosa, já com 90 anos de idade, viveu momentos de tensão ao ser vítima de um roubo na madrugada desta segunda-feira (11), em Nova Andradina.

Segundo as informações a que o Nova News teve acesso, a ação aconteceu por volta das 3h na Rua Sete de Setembro, área central da cidade. Conforme relato da filha da vítima à polícia, a residência foi invadida por um meliante que do local levou a quantia de R$ 370,00.

Chegando ao local para cometer o crime, o assaltante se valeu de uma faca que encontrou na gaveta da cozinha para ameaçar a vítima. O autor ainda se valeu de um lençol para tampar o rosto.

No momento da ação também se encontrava na casa a filha da vítima que é deficiente mental e a cuidadora. Segundo a ocorrência, o acesso ao interior do local foi feito através do rompimento de uma porta da residência. Nada mais.

Três furtos também foram registrados nas últimas horas

Registrado na tarde deste domingo (10), o primeiro furto aconteceu em uma igreja na área central da cidade. A vítima, de 48 anos, compareceu à Delegacia de Polícia relatando que é pastora na igreja e que um dia depois de sair do local percebera o crime.

Para consumar o furto, uma grade da porta foi rompida e o meliante entrou por uma abertura que permite supor ser alguém de pequena estatura. Do local foi subtraído um aparelho de DVD portátil e quatro pen drives.

Um morador de Nova Andradina também procurou a 1ª DP para relatar que teve sua motocicleta furtada. A marca e o modelo não foram divulgados no boletim de ocorrência disponibilizado à imprensa. A ação aconteceu em frente à residência da vítima entre às 20h30 de sábado (09) e às 01h15 de domingo (10).

O último furto foi registrado envolveu um homem de 53 anos. Ele compareceu à delegacia para noticiar que na madrugada desta segunda-feira (11) teve duas baterias subtraídas de seu caminhão.