Alunos são retirados às pressas de transporte escolar em chamas em cidade do MS

Kombi ficou destruída com as chamas - Reprodução/Whatsapp Correio do Estado

Motorista e três crianças que estavam em uma Kombi que faz transporte escolar da cidade de Jaraguari precisaram agir rápido e sair correndo do veículo na manhã de hoje, na região da comunidade quilombola Furnas do Dionízio. Carro começou a pegar fogo e ficou destruído com as chamas. Ocupantes saíram ilesos.

Leitor do Portal Correio do Estado enviou foto do momento em que fogo consumia o automóvel. Conforme o prefeito da cidade, Edson Rodrigues Nogueira (PSDB), veículo faz parte de uma frota nova do transporte escolar e causa do incêndio seria uma pane no motor.

“A Kombi é nova, passou por reparos esses dias. O motorista disse que quando notou que o motor estava pegando fogo, logo retirou as crianças de dentro e correu para longe”, disse o admistrador à reportagem.

Ainda de acordo com ele, condutor havia acabado de deixar estudantes em uma escolas e seguia para outra unidade educacional para deixar os outros três alunos.

“Quando ficamos sabendo do que aconteceu, primeiro buscamos saber se havia acontecido alguma coisa com as crianças, se havia algum ferido, mas ainda bem que o dano foi apenas material”, relatou o prefeito.

Extintores foram usados para tentar cessar o fogo, mas não houve sucesso. Em áudio enviado por leitor, mãe de aluno afirma que criança chegou em casa muito assustada com o ocorrido e cobrou mais responsabilidade do prefeito e vereadores do município. Causas do incêndio serão apuradas.