Alegando pacto com diabo, caseiro confessa que estuprou irmãs de 08 e 11 anos em Coxim

O caseiro Joel Domingos de Oliveira, de 48 anos, foi preso pela DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) no início da manhã desta quarta-feira (20) suspeito de estuprar duas irmãs, uma de 08 e a outra de 11 anos, em um rancho na região do distrito de Silviolândia, na zona rural de Coxim.

O crime foi descoberto pelos pais das vítimas, Joel era amigo próximo da família e estava fora de qualquer suspeita, por isso tinha contato com as crianças com frequencia, inclusive elas dormiam na casa dele.

No entanto, no último feriado a menina de 11 anos havia dormido na casa do suspeito e assim que chegou em casa começou a chorar e a ter um comportamento estranho, como ficar reprimida na presença de homens.

Desconfiada, a mãe da vítima passou coletar provas e depois procurou a DAM que iniciou as investigações sobre o caso, através de gravações de áudios e exames de sexologia foronse realizados nas vítimas o crime acabou sendo desvendado e para alivio da família, Joel acabou sendo preso após ser expedido o mandado de prisão solicitado a justiça pela delegada Sandra Regina Simão de Brito, que é responsável pelo caso.

Na delegacia, Joel contou que cometeu o crime depois de fazer um pacto com o diabo para ganhar dinheiro e nesse compromisso ele teria que tirar o sangue puro das meninas para ser recompensado financeiramente, “eu traí a confiança do meu Deus, dos meus melhores amigos e acabei destruindo a minha vida, só pode ser coisa do satanás mesmo, uma pessoa ciente de si não faz isso não”, disse o autor em entrevista ao Coxim Agora.

Informações obtidas pela nossa reportagem é de que Joel tocava e praticava inclusive sexo anal com a menina de 11 anos desde os seus 07 anos de idade, já a vítima de 08 anos passou a ser abusada com toques após a recusa da irmã.

Joel que é evangélico e se mostrava um marido exemplar dentro de casa, foi preso e encaminhado para a DAM onde será indiciado por estupro de vulnerável.

A delegada Sandra solicita aos pais que os filhos conviviam com o autor, que investigue e converse com as crianças, e se tiver alguma suspeita que procure a Delegacia de Atendimento a Mulher para mais esclarecimentos.