Agricultor é feito refém e bandidos roubam caminhonete na MS-295

Imagem Ilustrativa

Um agricultor (de 37 anos) ficou no poder de bandidos por mais de duas horas, enquanto sua caminhonete era roubada. O crime aconteceu em plena luz do dia, às 14h30 de ontem, na rodovia MS-295, próximo a Tacuru.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou à polícia que seguia em uma caminhonete L-200 em direção a Tacuru, onde tem uma lavoura. O homem parou para descansar por cinco minutos antes de continuar a viagem, quando o celular tocou.

Quando a vítima olhou para o lado, um carro VW Santana de cor branca encostou na porta da caminhonete, um homem desceu e mandou que a vítima saísse do veículo e abaixasse a cabeça.

O agricultor viu que o bandido tinha uma arma na cintura. O bandido subiu na caminhonete, enquanto outros dois o colocaram no banco de trás do Santana e ordenaram que a vítima não levantasse a cabeça.

Ainda segundo relato do agricultor, eles andaram por cem metros, pararam e a vítima e outro bandido que também tinha uma arma na cintura, desceram do Santana. Os dois ficaram no local e o Santana foi embora sendo conduzido pelo outro suspeito.

A vítima foi feita refém por mais de duas horas. O bandido dizia a todo momento para que o agricultor não tentasse nada, pois eles só queriam a caminhonete.

Depois de um tenpo o bandido disse para a vítima continuar no local até à noite e saiu caminhando. Depois que o suspeito foi embora, o agricultor pediu ajuda. Junto com a caminhonete, foi roubado o celular, carteira e notas fiscais da vítima