Agesul intensifica trabalhos na MS-376 que deve ser liberada em 10 dias entre GLÓRIA E JATEÍ

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos intensificam trabalhos em obra de recuperação na rodovia MS-376, que está interditada para restauração de uma tubulação de drenagem que já apresentava problemas.

A interdição acontece no trevo de acesso a cidade de Jateí, e no trevo de Guassulândia, em Glória de Dourados, intersecção da MS-376 com a MS-475.

Danos causados pela chuva, a pista poderia desmoronar a qualquer momento. Uma nova tubulação esta sendo instalada no local. A pavimentação asfáltica será refeita para que a pista totalmente liberada pra trafego. FOTOS: ROGÉRIO SANCHES / FÁTIMA NEWS​