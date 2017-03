Agências dão calote em figurantes, mas continuam prestando serviço à Globo

Seis agências de atores que fornecem figurantes para as gravações da TV Globo têm sido acusadas de calote aos atores contratados. De acordo com a denúncia, exposta pela coluna do jornalista Léo Dias, do jornal O Dia, oara evitar os pagamentos, as empresas alegam falência, mudam de nome e voltam para o mercado da figuração como se nada tivesse acontecido.

Após o calote, as empresas somem, mas voltam ao mercado com nome diferente e ainda prestam serviço para a emissora. A coluna de Léo Dias chegou a entrar em contato com algumas empresas. Numa das ligações, a pessoa que atendeu afirmou ser uma firma de contabilidade e que não tinha informações a respeito do agenciamento de figurantes. Porém, passou um telefone que seria da agência, mas uma dona de casa atendeu a segunda ligação.

Ainda de acordo com a coluna, uma outra agência foi contactada, mas desconversou sobre os serviços de figuração e informou que não havia nenhum contato para mais detalhes, sendo solicitado que a reportagem deixasse o telefone para contatos futuros.

Nome de fantasia

Das seis empresas denunciadas, algumas mudam apenas uma letra no seu nome fantasia, além de gerarem um novo número de inscrição estadual para facilitar os contratos com a Globo, segundo apontou a coluna, que em contato com a Globo, obteve uma nota na qual a emissora alega que trabalha com empresas reconhecidas no segmento e afirma que preza pela qualidade do serviço realizado.

"Trabalhamos com pelo menos 10 agências de figuração experientes no setor. São agências reconhecidas pelo mercado, cujo trabalho acompanhamos durante o ano todo. E, quando a conduta não é a adequada ou o resultado esperado não é alcançado, substituímos a agência por outra, algo natural em qualquer contratação de terceiros", traz a nota.

Quanto ganha um figurante?

Os valores pagos a figurantes dependem do grau de participação no roteiro e do número de cenas gravadas. De acordo com o portal 'Cursos & profissões', no caso de atores que aparecem ao fundo, sem interação com o elenco principal, o valor de R$ 50 a R$ 70 costuma ser pago. No caso do ator ter mais destaque, o valor pago pode chegar a R$ 200. O dinheiro é repassado às agências, que repassa apenas 30% da quantia. O ator precisa estar à disposição da emissora por 12h, e tem refeições fornecidas pelo refeitório da emissora.