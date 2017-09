Adolescente morre vítima de acidente na região central de Nova Andradina

Na manhã desta terça-feira (26), um adolescente de 15 anos, identificado como sendo João Lucas Farias, morreu vítima de um acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Avenida Eurico Soares Andrade com a Rua Luiz Antônio da Silva, em Nova Andradina.

No local do fato, o Nova News apurou que Lucas estava na garupa de uma bicicleta conduzida por um amigo. Eles trafegavam pela Luiz Antônio da Silva quando, no cruzamento com a avenida, a dupla se deparou com um ônibus da Viação Motta, que seguia pela preferencial, sentido ao terminal rodoviário da cidade.