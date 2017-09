Adolescente de 17 anos é baleado em Nova Andradina

Vítima foi levada pelo Samu para o Hospital Regional - Foto: Nova News

Ainda não se sabe a motivação de uma tentativa de homicídio contra um adolescente, de 17 anos, ocorrida na manhã desta sexta-feira (22), no Jardim Tropical, em Nova Andradina.

Forças policiais do município estão empenhadas na intenção de capturar o suspeito para posterior elucidação do caso. Segundo as informações preliminares a que o Nova News teve acesso, a ocorrência de salvamento à vítima realizada pelo Samu foi tratada inicialmente como agressão.

Apenas ao chegar no local, os socorristas constataram que a vítima havia sido baleada. A Polícia Militar também esteve no local. O rapaz foi atingida por dois disparos, sendo um na altura da clavícula e outro no pé, e foi levado para o Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’.