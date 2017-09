Adolescente de 16 anos é vítima de estupro no Distrito de Nova Casa Verde

Imagem Ilustrativa

Não há nenhuma suspeita até o momento sobre a autoria de um estupro contra uma adolescente de 16 anos, ocorrido neste domingo (24), no Distrito de Nova Casa Verde, em Nova Andradina.

Sob sigilo, as únicas informações a que o Nova News teve acesso apontam que o crime aconteceu no final da tarde, quando a vítima foi surpreendida pelo agressor. Segundo consta, a menor foi ameaçada com um objeto que aparentava ser uma faca e em seguida ela foi levada para um terreno baldio. Ela disse que em nenhum momento conseguiu ver o rosto do suspeito.

Após consumado o ato sexual, a adolescente saiu em busca de ajuda e noticiou o fato à Polícia Militar do distrito, que posteriormente a encaminhou para Nova Andradina a fim de serem tomadas as medidas cabíveis. A vítima foi submetida a exames de corpo de delito no Hospital Regional ‘Francisco Dantas Maniçoba’.

O caso registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil será encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) nas próximas horas. A delegada Daniela de Oliveira Nunes Leite estará à frente dos trabalhos.