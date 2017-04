Administração de Reinaldo Azambuja é aprovada por 70,97%, aponta pesquisa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Na ampla pesquisa realizada pelo Ipems, a administração do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu 70,97% de aprovação, dentro do universo de 2.000 pessoas entrevistadas em 40 municípios de Mato Grosso do Sul. Este índice refere-se às avaliações ótima, boa e regular aprova. Este número elevado credencia Azambuja a concorrer a reeleição, em 2018, como franco favorito se não acontecer nenhum imprevisto de impacto para derrubar essa aprovação.

Dentro dessa avaliação positiva, o governador conseguiu expressiva aprovação em Campo Grande, maior colégio eleitoral do Estado. Hoje, 71,73% da população da Capital aprova a administração de Azambuja. A soma de ruim (6,44%), péssima (6,53%) e regular desaprova (15,31%) chega a 28,28%.

O cenário não é diferente em relação à avaliação da população do interior do Estado. Azambuja, hoje, é aprovado por 70,6% dos entrevistados de 39 municípios, com exceção de Campo Grande. A desaprovação do governo dele é de apenas 29,40%.