Acusado de invadir casa de idosa em Nova Andradina é preso há pouco em Batayporã

Reportagem flagrou o momento da prisão ocorrida no começo da tarde desta quarta-feira (13) - Foto: Nova News

Com exclusividade, o Nova News acabou de ter acesso à informação que foi preso há pouco o acusado de invadir a casa de uma idosa, de 90 anos, em Nova Andradina na noite anterior. A reportagem acompanhou o momento exato da prisão ocorrida no pátio de um posto de combustível no município de Batayporã.

Segundo preliminarmente apurado, o acusado é um homem de 36 anos que está sendo trazido para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Policiais da Força Tática foram os responsáveis pela prisão que dentro em breve trará informações detalhadas sobre o flagrante.

Sobre o crime, na noite desta terça-feira (12), a idosa, que foi vítima de assalto na madrugada da última segunda-feira (11), voltou a ser roubada e o criminoso usou de extrema violência. Pelo apurado, o suspeito exigiu dinheiro da idosa e ainda deu um soco no rosto dela, atingindo o olho que sangrou muito. O fato aconteceu em sua residência na Rua Sete de Setembro, região central de Nova Andradina.