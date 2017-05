Acifas sorteia neste sábado últimos prêmios da Semana das Mães em FÁTIMA DO SUL

A Acifas sorteou semana passada doze prêmios valiosos, como aperitivo do sorteio que realizará amanhã em seu auditório, a partir das 10:00hs da manhã, encerrando a campanha do comércio de Fátima do Sul comemorativa da Semana das Mães 2017.

Desta vez, além de brindes que serão distribuídos ao público presente no evento, serão sorteados no “Globo da Sorte”: 01 smartphone, 01 aparelho de jantar Oxford com 30 peças, 01 bolsa feminina Arezzo, 01 máquina de lavar roupa para 11 quilos e meio, 01 televisor LED de 32 polegadas e 01 relógio feminino banhado a ouro.

Este ano, a ACIFAS levou em consideração resultado de uma pesquisa realizada entre seus associados no ano passado, em que sugeriam fossem sorteados no Dia das Mães prêmios que atendessem o gosto e a necessidade pessoal delas e não “da casa ou da família inteira”. Daí, a grande maioria de prêmios individualizados este ano.

Band FM e Fátima FM, como já aconteceu nos sorteios da semana passada, transmitirão esses sorteios através de flashes feitos diretamente da sede da ACIFAS, inteirando a população sobre os resultados finais da promoção.