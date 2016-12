Acidente mata três da mesma família; grávida de 9 meses está entre as vítimas

FOTO: FACEBOOK

Período em que as rodovias de todo o país mais ficam movimentadas por conta das festas de fim de ano começou trágico em Mato Grosso do Sul. Três pessoas da mesma família morreram depois de o carro onde elas estavam colidir em uma carreta que ficou atravessada na MS-377, em Água Clara, na noite de ontem (22).

De acordo com o registro da ocorrência, Sandro Santos Pereira, de 39 anos, conduzia uma carreta que estava atrelada a um trator. O motorista, segundo a polícia, tentou retornar na rodovia, mas em razão do tamanho do veículo, acabou ficando atravessado na pista.

Um Classic conduzido por José Ribeiro Camargo, de 56 anos e que tinha seu cunhado Geraldo Rodrigues Borges, de 69 anos e a enteada Meire Cristina da Silva, de 36 anos como passageiros não conseguiu desviar da carreta e colidiu na lateral do veículo. Segundo a Polícia Civil, Meire estava grávida de 9 meses e havia se formado há poucos dias no curso de Fisioterapia.

O motorista morreu na hora, o passageiro Geraldo não resistiu aos ferimentos a caminho do hospital e Meire também morreu quando estava sendo encaminhada de hospital de Água Clara para Três Lagoas.

Sandro, o motorista da carreta, foi submetido a teste de bafômetro que não apontou presença de álcool no sangue. O condutor foi detido e levado para a delegacia da cidade e o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Lagoas, e devem ser levados ainda hoje para Cassilândia, onde as vítimas moravam.