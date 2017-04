Acidente mata rapaz e deixa namorada grávida de 15 anos internada

FOTO: TRIBUNA LIVRE

Lucas de Moura Camargo, 21 anos, morreu em acidente de trânsito na BR-158, em Paranaíba. Ele estava acompanhado da namorada de 15 anos, que está gestante, além de duas crianças e a sogra.

Grupo seguia para Três Lagoas, durante a madrugada, quando Lucas perdeu controle da direção do Corsa Sedan que conduzia e capotou na lateral da rodovia. Ele morreu no local.

As outras vítimas, com idades entre 2 e 29 anos, foram encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Paranaíba. O mais jovem, no entanto, precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Permanece na unidade hospitalar do interior apenas a adolescente grávida do condutor, que não corre risco de morte. Os demais receberam alta depois de medicados.

Caso foi registrado pela polícia como acidente de trânsito provocado pela própria vítima.