Acidente mata dois na BR-463 (vídeo)

Ao menos cinco veículos teriam sido atingidos por carreta na BR-463 (Foto: 94FM)

Um violento acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (19) deixou pelo menos duas pessoas mortas na BR-463, nas proximidades de Ponta Porã. As primeiras informações obtidas no local, em frente à fazenda Maggioni, indicam que uma carreta teria atingido outros veículos que estavam parados na pista por causa de obras de recapeamento.

Ao menos cinco automóveis, entre elas uma caminhonete, foram atingidas. Dois carros pequenos ficaram completamente destruídos. Em um deles estariam as duas vítimas fatais, que ficaram presas às ferragens. Elas foram identificadas como Heleno Antonio Gonçalves e Irineu Nascimento Silva e seriam moradores em Dourados.

Imagens do local obtidas pela 94FM após envio de pessoas que trafegavam pela rodovia federal deixam claro a gravidade do acidente. O rastro de destruição ficou espalhado pela pista. Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendem essa ocorrência.