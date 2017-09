Acidente envolvendo dois bi trens, dois caminhões e um carro deixa três gravemente feridos na BR-163

Foto: Maikon Leal

O motorista Diego Reis Sena, de 29 anos, os passageiros Emerson Silva de Lima, de 22 anos e Heliton de Lima Sapiência, de 25 anos, eram ocupantes do veículo GM Vectra, placas de Londrina (PR) e ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo outros quatro caminhões por volta de 18h45min desta quarta-feira (20), no quilometro 720 da BR-163, em Coxim.

Segundo testemunhas, o Vectra seguia no sentido Rio Verde de MT / Coxim e ao abrir para ultrapassar atingiu primeiro o eixo traseiro da carreta bi trem Scania, placas de Maringá (PR) conduzida por Marcio dos Santos, de 58 anos que seguia no sentido contrário.

E em seguida o condutor perdeu o controle a direção do veículo e bateu na frente da carreta bio trem Volvo, conduzida por Adriano Vieira, de 31 anos, depois bateu no caminhão boiadeiro placas de Campo Grande, dirigido por Adelson de Moura Barreto, de 25 anos e por fim atingiu violentamente a frente do também caminhão boiadeiro Ford Cargo, placas de Rio Verde de MT, conduzido por Edmar Luiz Mesquita, de 26 anos.

Durante o acidente, o condutor do carro foi arremessado para fora do veículo e sofreu uma fratura no braço direito e vários ferimentos pelo corpo, o passageiro Héliton teve a mão esquerda decepada e Emerson que também estava no banco de trás, apresentava muita dificuldade para respirar.

Equipes da CCR MS Via, Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) utilizaram o desecarcerador para remover primeiro Heliton, Emerson e por fim Diego que estava no meio da pista.

O Corpo de Bombeiros resgatou os motoristas dos caminhões de bois, Adelson de Moura Barreto que apresentava ferimentos leves e Edmar Luiz Mesquita que reclamava de formigamento pelo corpo.

Todas as vítimas foram levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva em Coxim e depois encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande.

Equipes da CCR MS Via e da PRF (Polícia Rodoviária Federal) trabalharam no local para averiguar as causas do acidente, o trânsito ficou interditado por algumas horas.

