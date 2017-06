Acidente entre carro e carreta deixa um homem morto em rodovia de MS

Foto: InfocoMS

Um homem ainda não identificado morreu após seu carro colidir em uma carreta, na noite desta quinta-feira (29), na BR-060, próximo à cidade de Camapuã, distante aproximadamente 140 quilômetros de Campo Grande.

Segundo site In Foco, por volta das 20h de ontem, testemunhas informaram que o motorista de um Fiat Strada de cor branca estava seguindo na rodovia e teria perdido o controle do carro saindo para o acostamento da via.

Ainda conforme o site local, quando o condutor voltou para a rodovia, ainda por motivos desconhecidos, teria invadido a pista contrária e acabou colidindo com a carreta.

O Trecho da rodovia onde ocorreu o acidente está em obras, a Polícia Militar foi acionada e bloqueou o trânsito até a chegada da perícia para liberação do corpo.