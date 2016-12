Acidente entre Bataguassu e Nova Casa Verde, deixa três feridos e um morto

Na manhã desta quinta-feira (22) um grave acidente deixou três vitimas ferida e uma morta, na altura do quilômetro 93 da BR-267, entre Bataguassu e Nova Casa Verde.

De acordo com o corpo de bombeiros o acidente ocorreu no momento em que uma carreta Mercedes Bens, placas de Petrópolis (RJ) carregada com argamassa estaria saindo do posto de combustível e adentrando a rodovia em direção ao distrito de Nova Casa Verde, momento em que um VW/Pólo, placas de São Paulo, que seguia em direção a Bataguassu, acabou colidindo em cheio na traseira da carreta.

Luis Gustavo/Jornal da Nova

Aos bombeiros um dos passageiros contou que o veículo só não colidiu em cheio, porque a perceber que iriam colidir em meio a carreta, o condutor teria puxado o volante para o acostamento, afim de evitar a colisão, porém o veículo acabou colidindo com a parte traseira da carreta.

Foto: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

Foto: Tiago Apolinário/Da Hora Bataguassu

No pólo seguiam quatro ocupantes, sendo que o condutor do veículo, identificado como Joaquim Soares de Oliveira, de 60 anos, ficou preso as ferragens e veio a óbito no local, já os outros três ocupantes sendo um senhor de 50 que seguia no banco de trás sofreu suspeita de hemorragia interna e fratura em um dos braços, outro ocupante, um homem de 41 anos que também seguia no banco de trás sofreu escoriações, já um jovem de 29 anos que seguia como carona no banco da frente sofreu fratura em uma das pernas, sendo todos os três encaminhados ao pronto socorro municipal de Bataguassu.

Policiais Rodoviários Federais e equipes do núcleo de pericia foram acionados para comparecerem ao local do acidente, para realizarem os levantamentos de praxe.