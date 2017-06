A caminho de fazenda, empresária some e família suspeita de acidente

FOTO: DIVULGAÇÃO

Thaís Valadares, de 40 anos, está desaparecida desde as 17h30 dessa quarta-feira (14), e a família suspeita de acidente. A empresária seguia para uma fazenda, onde o namorado trabalha, e no último contato via WhatsApp estava em um mercado de Sidrolândia, a 73 km de Campo Grande.

Segundo Silvia Valadares, a irmã tem diabetes e pode ter sofrido um mal subido enquanto dirigia. “Ela pode ter passado mal e perdido o controle da direção”, disse.

A fazenda fica 22 km antes da cidade de Maracaju, mas Thaís não chegou ao local. Ela estava em um Gol, vermelho, com adesivo da Cert Rastro. Por volta das 18h, Thaís enviou um áudio a um amigo aonde teria dito que estava “comprando algumas coisas”. De acordo com a irmã, Thaís costumava passar no mercado.

Se alguém souber de alguma informação que possa levar ao paradeiro de Thaís pode entrar em contato com a família pelo (67) 9 99843037 ou no 190.