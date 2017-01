À beira da falência, usina de Bumlai está nos planos de grupo argelino

A Usina São Fernando, de propriedade da família do pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula e réu na Operação Lava Jato, está entre as indústrias sucroalcooleiras com problemas financeiros que despertaram interesse de conglomerados de países emergentes e fundos de investimento.

De acordo com o jornal Valor Econômico, o grupo Cevital, maior companhia privada da Argélia, já demonstrou interesse em adquirir a São Fernando, que está em recuperação judicial e enfrenta vários pedidos de falência na Justiça em Dourados.

Fontes ligadas às negociações informaram ao jornal paulistano que a expectativa é de alguns desses negócios saírem do papel ainda neste ano.

Além do Cevital, outro grupo de país emergente interessado em comprar indústrias no Brasil está o Fatima, um dos maiores do Paquistão.

O Cevital é dono da maior refinaria de açúcar do mundo e atua em diversos segmentos do agronegócio, da indústria e do setor automotivo em vários países da Ásia e da Europa. Conforme o jornal, o representante do Cevital no Brasil não quis comentar a possibilidade de fazer uma proposta pela usina de Bumlai.

As mesmas usinas também estão sendo cortejadas por fundos de investimento. Na lista de gestoras de fundos e consultorias que vêm colhendo informações sobre as indústrias estão o Amerra, o Proterra Investments Partners (que tem como um dos acionistas a Cargill), o Castlelake e a RK Partners, segundo o Valor.

Desde o ano passado o Amerra tem indicado interesse na São Fernando. Entretanto, o imbróglio jurídico da empresa por causa das dívidas travaram os negócios. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspendeu a assembleia de credores da usina, marcada para novembro.