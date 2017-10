Xingamentos e preconceito contra gordos: isso tem que acabar

Imagem google

A escritora Larissa Siriani participa da coletânea de releituras de contos de fadas, Princesas GPower, publicada pela editora Qualis. As tramas são escritas a partir das histórias Cinderela, Pequena Sereia, Malévola e Bela Adormecida.

A ditadura da beleza e do corpo perfeito afeta muitos jovens, e a releitura de “A Bela Adormecida” feita por Larissa Siriani, no livro Princesas GPower, aborda essa temática inspirada no mundo moderno.

A obra tem como intenção ser um incentivo para que as meninas gordas superem este tipo de preconceito e para que a sociedade tenha empoderamento quanto ao corpo da outra pessoa. Sensualidade e charme não possuem a menor relação com o peso e sim com a autoestima e aceitação. As mocinhas dos clássicos nunca mais serão as mesmas!

Todas as narrativas são abordadas da perspectivas do universo de mulheres plus size, empoderadas e altamente femininas. Larissa Siriani, Janaina Rico, Mila Wander e Thati Machado demonstram que, para ser princesa, não precisa estar dentro dos padrões de beleza impostos pela sociedade.

Uma estudante de medicina encontra o amor verdadeiro. Uma jovem órfã descobre que seus pais estão vivos. Uma moça com medo do mar se arrisca em um cruzeiro. Uma garota acha o seu lugar em uma nova cidade. Todas acima do peso, mas fortes e decididas, dignas dos mais belos contos de fadas.

O fato de serem gordas não impedem as protagonistas Kai, Rosa, Cindy e Malena de serem as verdadeiras princesas e merecedoras de príncipes encantados, bailes, mistérios e sapatos de cristal.

Com tramas leves e divertidas, Larissa Siriani, Janaina Rico, Mila Wander e Thati Machado mostrarão que existe apenas uma regra para sermos verdadeiras princesas: temos que nos permitir um felizes para sempre.

Sobre a autora: Larissa Siriani descobriu que queria ser escritora ainda criança. Encorajada pela família desde cedo a contar histórias, decidiu correr atrás de seu sonho. Em 2009, aos 17 anos, publicou o livro “Toda Garota Quer” de maneira totalmente independente. Em 2010, também de forma independente, publicou os livros de fantasia “Vermelho Sangue” e “Ardente Perigo”. Em 2011, publicou a primeira edição de “As Bruxas de Oxford”, relançado em 2013, seguido de sua sequência, “O Coração da Magia”, em 2014. Em 2015, concluiu a trilogia iniciada com “As Bruxas de Oxford” publicando “O Senhor das Almas”.

Também em 2015, lançou “Amor Plus Size”, livro originalmente escrito em 2012, mas que foi retrabalhado incansavelmente até chegar às livrarias em 2016 pela Editora Verus, do Grupo Editorial Record, sendo sucesso de vendas durante a Bienal do Livro de São Paulo do mesmo ano. Além de dedicar-se à escrita, Larissa é professora de inglês e comanda um canal no YouTube onde fala sobre livros e dá dicas de escrita. Formada em Audiovisual pelo Centro Universitário Senac, é co-criadora e diretora da websérie Dona Moça, uma adaptação de Senhora, de José de Alencar, que foi exibida no YouTube entre 2015 e 2016.