Vídeo de cadela salvando filhote que caiu em buraco viraliza nas redes sociais

Reprodução A cadela saiu de dentro do buraco com seu filhote na boca Fonte: Canal do Pet - iG @

Um vídeo gravou toda a ação e mostra que ela foi bastante rápida. Enquanto um rapaz retira a água com um pote a cachorra vai cavando a terra, até que tenha um espaço suficiente para ela entrar e resgatar o cãozinho que devia ter algumas semanas de vida. Por um momento a mãe desaparece dentro do buraco e logo volta com o bebê na boca. Ainda foi preciso que o homem que ajudava no resgata fizesse uma massagem cardíaca para garantir a sobrevivência do filhote.

As imagens foram publicadas nas redes sociais e rapidamente viralizaram. No Facebook diferentes páginas compartilharam o vídeo, em apenas uma delas foram alcançadas mais de 3 milhões de visualizações. O número de comentários bateu a marca de 6 mil. "São atos assim que nos fazem dizer que os humanos são muito piores que os animais", "incrível que o cachorro tem o senso de ir atrás de seu filhote. Mas não si porque o homem apenas não deitou no chão e colocou seu braço lá dentro", "esse é o tipo de vídeo que faz meu coração bater mais forte" e "fantásticos ver o instinto de uma mãe para salvar seu bebê, todas as mães deveriam ser assim", foram alguns deles.