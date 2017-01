Vestido de gari, Doria varre avenida Paulista e encontra Regina Duarte

FOTO: UOL

Pela segunda vez em uma semana, o novo prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), se vestiu de gari como parte da operação Cidade Linda, programa de zeladoria urbana que visa limpar as ruas. Desta vez, o empresário varreu um trecho da calçada da avenida Paulista sentido Consolação entre a rua Itapeva e o Masp, região central.

Ao longo da madrugada, a avenida passou por reparos como pinturas de faixas e limpeza de totens. O trabalho de Dória começou pontualmente às 9h.

Durante o percurso, Doria foi tietado por moradores e posou para fotos com a atriz Regina Duarte. "Não quero ser política, mas acho que todos os morador

Uma artesã que trabalha na avenida Paulista pediu para que Doria não retirasse os ambulantes da região. No entanto, durante entrevista coletiva, o prefeito afirmou que irá manter apenas 50 artesãos que estão cadastrados regularmente na prefeitura; os outros serão redirecionados. "Cenário de crise não é justificativa de desrespeito à lei. Precisamos ter disciplina, ordem na cidade", afirmou.

No primeiro dia útil de seu mandato, o tucano varreu um trecho da região central da cidade. Na ocasião o tucano disse que ações como essas, com a sua presença, serão realizadas todas as semanas durante os quatro anos de seu governo.

Naquele dia, alguns moradores foram orientados a sair da calçada para dar espaço à limpeza, mas também foram informados de que poderiam voltar para o mesmo lugar depois.