Veja quais agências do Banco do Brasil serão fechadas em 2017

O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira (21) que 402 agências serão fechadas, 379 serão transformadas em postos de atendimento e 31 superintendências em diversos municípios serão encerradas. Com a reorganização, 222 agências serão fechadas apenas no Estado de São Paulo.

A reestruturação de agências e o plano de aposentadoria incentivada podem gerar uma economia anual de R$ 3,798 bilhões, caso os 18 mil funcionários habilitados optem por deixar o banco em troca de benefícios.

Veja aqui os endereços das agências que serão fechadas ou transformadas em postos de atendimento.

Agências fechadas pelo Banco do Brasil (Foto: Arte/G1)

Veja abaixo a relação das agências que serão fechadas e as que serão transformadas em postos de atendimento.

