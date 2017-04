Vai começar a temporada de frio de 2017, Confira aqui

A última frente fria prevista para o Brasil em abril de 2017 começa a influenciar a Região Sul no dia 25 e vai trazer uma forte massa de ar polar. Seu deslocamento será rápido sobre o país e em 48 horas os ventos frios de origem polar já devem ser sentidos nas áreas centrais das Regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Frente fria especial

Esta frente fria vai influenciar o interior do Brasil e tem potencial para provocar chuva forte em diversas áreas de quase todas as Regiões do país durante seu deslocamento. Mas o que realmente torna esta frente fria muito especial é sua massa de ar frio de origem polar, que será a primeira massa polar com características de outono/inverno a passar sobre o Brasil este ano. Esta massa polar vai "cortar a fita" e inaugurar a temporada de frio do outono/inverno de 2017.

Acompanhe as mudanças no tempo no Sul do Brasil

Centro polar continental

Esta massa de ar polar deve fazer uma trajetória continental, pelo interior da América do Sul. Antes de ir para o mar, o centro desta massa de ar frio de origem polar, que é a região mais fria de uma massa polar, deve ficar três dias sobre o continente, o que vai facilitar e impulsionar o ar frio para Acre, para o interior do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil. Nesta situação o resfriamento do ar é mais intenso e mais prolongado sobre o Brasil.

Recordes de frio em Campo Grande e em Cuiabá no feriado de 21 de abril

Com esta massa polar devemos ter muitos recordes de frio, temperaturas abaixo de zero e geadas no Sul pela primeira vez este ano. São Paulo pode não baixar de 10°C, mas pode chegar bem perto desta marca. Acre e Rondônia devem sentir a primeira friagem forte. O Acre já teve uma leve friagem este ano.

Confira no vídeo o comentário sobre o caminho do frio no final de abril de 2017.