Três pessoas morrem baleadas em baile funk na Zona Sul de São Paulo

Três pessoas morreram baleadas na noite deste domingo (23) durante um baile funk no Jardim Catanduva, Zona Sul de São Paulo. Uma quarta vítima ficou ferida e está internada no Hospital Campo Limpo, também na Zona Sul.

As três vítimas fatais são Paulo Henrique de Azevedo, de 31 anos, Otávio Pereira Dias, de 34, e Anderson de Paula Guedes, de 23. Os dois primeiros morreram ainda no local do crime, de acordo com a Polícia Militar. Já Anderson, mesmo baleado, conseguiu ir de moto até o Hospital do Campo Limpo, mas também não resistiu aos ferimentos.

A quarta vítima - e única sobrevivente - é um jovem de 18 anos. Conforme apurou o G1, ele foi levado ao Hospital do Campo Limpo em estado grave, passou por cirurgia durante a madrugada e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As mortes ocorreram a poucos metros da Rua Professora Nina Stocco, onde, em abril, três pessoas foram assassinadas em uma chacina. PMs ouvidos pela reportagem disseram que a área é um conhecido ponto de tráfico de drogas.