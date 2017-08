TRE - TO anuncia edital de Concurso Público com salários de até R$ 10,4 mil

O edital do Concurso Público do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE - TO), foi publicado na edição desta sexta-feira, 18 de agosto de 2017 no Diário Oficial da União.

Este novo certame que está sob organização do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção (Cebraspe), tem o objetivo de prover vagas e formar cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário.

Os interessados que possuam nível médio podem se inscrever para Técnico Judiciário nas áreas Administrativa (3), Apoio Especializado - Especialidade Programação de Sistemas (2).

Para os candidatos que têm nível superior há oportunidades ao cargo de Analista Judiciário das áreas Judiciária (3), Administrativa e Administrativa - Especialidade Contabilidade (2).

Dentro do total de oportunidades disponíveis neste Concurso Público, há vagas reservadas para pessoas que se enquadrem no perfil especificado no edital.

A jornada de trabalho em todos os cargos será de 40 horas semanais, com remunerações variáveis entre R$ 6.376,41 a R$ 10.461,90.

Os candidatos podem realizar as inscrições pelo site da Cespe a partir das 10h do dia 4 de setembro de 2017 até às 18h do dia 2 de outubro de 2017, observado horário oficial de Brasília - DF.

A confirmação da participação no certame só será efetivada após o pagamento do boleto da taxa de inscrições nos valores de R$ 75,00 ou R$ 95,00, conforme determinado o edital de abertura disponível em nosso site para consulta.

Todos os inscritos serão classificados mediante aplicação de Provas Objetivas e Discursivas, previstas para serem aplicadas no dia 3 de dezembro de 2017, na cidade de Palmas - TO.

Este Concurso tem prazo de validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo haver prorrogação uma única vez por igual período.