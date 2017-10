Torcedores do Coritiba agridem e roubam torcedores do Vila Nova (video)

Na tarde desta terça-feira (24), integrantes da torcida organizada Império Alviverde, do Coritiba, agrediram e roubaram torcedores da organizada Esquadrão, do Vila Nova, de Goiás, quando eles chegavam no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. Um vídeo mostra o momento que vários integrantes agridem o torcedor que seria o presidente da torcida do time goiano.

A torcida do Vila Nova veio a Curitiba para assistir a partida entre Paraná Clube e Vila Nova, que acontece às 21h30, na Vila Capanema, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.